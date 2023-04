Zahlen aus dem Pendleratlas Wohin die Mönchengladbacher pendeln

Mehr Menschen fahren nach Mönchengladbach, um hier ihrem Job nachzugehen, als die Vitusstadt zu verlassen, um andernorts zu arbeiten. Von Mönchengladbach pendeln 50.859 Menschen zu ihrer Arbeitsstelle in einer der umliegenden Städte (Quote 39,9). Etwa 55.420 Menschen kommen aus anderen Kommunen, um in der Vitusstadt ihren Lebensunterhalt zu verdienen (Quote 42 Prozent). Unterm Strich reisen täglich also 4561 Männer und Frauen mehr in die Stadt ein als aus. 76.651 Menschen bleiben für ihre Erwerbstätigkeit innerhalb der Stadtgrenzen.