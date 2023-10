Unfall in Mönchengladbach Pedelec-Fahrerin (81) wird bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr die 51-jährige Autofahrerin die Freiheitsstraße in Richtung Brucknerallee. An der Einmündung angekommen, bog sie in die Brucknerallee ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen der Autofahrerin und der 81-Jährigen. Die Pedelec-Fahrerin hatte die Brucknerallee in Richtung Nordstraße befahren. Rettungskräfte brachten die 81-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.