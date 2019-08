Geschäftsidee in Mönchengladbach : Ein 117 Jahre altes Start-up

Früher wurden bei Altmann 1902 Ledertaschen gefertigt. Patrick Szillat belebt die Marke neu und stellt nun Bandagen für Sport, Freizeit und Genesung her. Foto: Altmann

Mönchengladbach Patrick Szillat ließ den Ledertaschen- und Textilbetrieb seines Ururgroßonkels neu aufleben. Den Firmennamen „Altmann 1902“ hat Szillat beibehalten, das Sortiment aber radikal umgekrempelt.

Von Susanne Jordans

Patrick Szillat kombiniert Umtriebigkeit mit Bodenhaftung: Er hat in Venlo und Liverpool Marketing studiert, an der renommierten Wirtschaftsuniversität in Posen promoviert und in seiner Heimatstadt Mönchengladbach gleich zwei Start-ups gegründet. Hauptberuflich ist der 33-Jährige Dozent und Studienleiter des Master-Programms E-Marketing und E-Commerce an der Fontys International Business School in Venlo. „Der Mix ist ideal für alle Beteiligten – meine akademische Laufbahn gibt mir die Impulse, die ich für meine Unternehmen benötige und umgekehrt: Meine Studenten profitieren von den Geschichten, die ich ihnen aus dem Wirtschaftsleben mitgeben kann“, sagt Szillat. Eine berufliche Konstellation, die in dieser Form einmalig sein dürfte. So wie die Geschäftsideen, die Szillat entwickelt und erfolgreich umsetzt.

2015 gründete er das Start-up „pavoo“, eine Marketingfirma, die niederländische und deutsche kleine und mittelständische Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Euregio betreut. Im vorigen Jahr setzte er den 117 Jahre alten, seit 2007 ruhenden Ledertaschen- und Textilbetrieb seines Ururgroßonkels vollkommen neu auf. Den Firmennamen Altmann 1902 hat Szillat beibehalten, das Sortiment aber radikal umgekrempelt: Seit Februar dieses Jahres vertreibt Altmann 1902 online Tüv-geprüfte, erschwingliche Bandagen mit eigenem, buntem Design für Sport, Freizeit, Genesung und Schwangerschaft. „Die Idee dazu hatte ich, als ich meine Master-Arbeit schrieb. Darin ging es um Ambient Assisted Living, also altersgerechte Assistenzsysteme für ein gesundes und unabhängiges Leben. Von diesen Produkten und Konzepten profitieren Menschen in allen Lebensphasen.“ Er brachte die beiden Trendthemen „Demografischer Wandel“ und „Online-Kauf“ zusammen und dachte die Kombination weiter: Nicht nur ältere, auch junge Leute benötigen Unterstützung, beispielsweise bei Gelenkproblemen – sei es, weil sie zu viel Gewicht mit sich herumtragen, sei es, weil sie exzessiv Sport treiben. Und online einzukaufen ist für alle Altersgruppen Alltag geworden.

Unternehmer Patrick Szillat brachte für seine Geschäftsidee die Trendthemen „Demographischer Wandel“ und „Online-Kauf“ zusammen. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Info Zur Geschichte des Unternehmens Altmann 1902 wurde vor 117 Jahren in Reichenberg (heute Liberec, Tschechische Republik) von Franz Mahrla, dem Ururgroßonkel von Patrick Szillat, gegründet. Produktion und Vertrieb von handgefertigten Ledertaschen und Textilien. 1921 übernimmt die Tochter von Franz Mahrla, Ida Mahrla, die Firma. 1951 gründete Ida Mahrla das Unternehmen nach den Kriegswirren erneut im thüringischen Nordhausen, nachdem die Familie ihre böhmische Heimat verlassen musste. Fertigungskapazität von 40.000 Damenhandtaschen jährlich. Seit 2007 ruhten die Geschäftstätigkeiten.

Mit dem Umsatz des neuen Altmann 1902 im ersten halben Jahr seit der Geschäftsgründung ist Szillat zufrieden. Neben dem Verkauf über die eigene Website bietet er seine Bandagen auch auf Online-Einkaufsportalen in verschiedenen Ländern an. Bis Ende dieses Jahres will er den regionalen und den gesamtdeutschen Markt um Wiederverkäufer im stationären Handel erweitern. Später soll die Expansion ins Ausland erfolgen.

Wie so vieles in seinem Leben, war die Wiederbelebung des Labels Altmann 1902 für Szillat eine Herzensangelegenheit: „Ich wollte diese traditionsreiche, deutsche Marke für Lederwaren und Textilien, die unsere alte Familiengeschichte ist, weitererzählen.“ Dass er seine textilen Bandagen nun aus der historischen Textilstadt Mönchengladbach heraus vertreibt, ist eine weitere, schöne Geschichte.

Patrick Szillats Ururgroßonkel und Firmengründer Franz Mahrla. Foto: Altmann