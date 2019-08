22 Verletzte nach Zimmerbrand : Patient stirbt bei Feuer in Mönchengladbacher Krankenhaus

Patient stirbt bei Feuer in Mönchengladbacher Krankenhaus

Mönchengladbach Bei einem Feuer im Bethesda-Krankenhaus in Mönchengladbach ist ein Patient ums Leben gekommen. Der Brand war in der Nacht zum Freitag im zehnten Stock der Klinik ausgebrochen.

Als die Feuerwehr in der Nacht zu Freitag das Evangelische Krankenhaus Bethesda Mönchengladbach erreichte, kam für den Patienten, in dessen Zimmer es brannte, jede Hilfe zu spät. Nachdem die Brandmeldeanlage des Krankenhauses einen Alarm ausgelöst hatte, überprüfte die Feuerwehr die Lage. Nachdem klar war, dass es tatsächlich brannte, wurde ein Großeinsatz ausgelöst, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Mönchengladbach.

Das Feuer breitete sich aus einem Zimmer im zehnten Stock der Klinik aus. Es liegt in einer internistischen Station. Der gesamte Stock wurde sofort evakuiert. Die Feuerwehr richtete eine Etage tiefer ein Depot ein, versorgte von dort aus die evakuierten Patienten und dämmte das Feuer ein. Dies gelang auch, allerdings zog durch die gesamte Station dichter Rauch.

Ärzte und Sanitäter kümmerten sich in der Nacht um 22 weitere leichtverletzte Patienten. Vier Menschen seien wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Der zehnte Stock der Klinik ist nach dem Einsatz gesperrt, der Betrieb läuft allerdings am Freitag normal weiter. Die betroffenen Patienten konnten im elften Stock untergebracht werden. Dort wurde eine geschlossene Abteilung aufgemacht. In der Klinik waren außerdem genügend Betten vorhanden. Warum es brannte, war am Morgen noch nicht klar.