Angebot in Mönchengladbach : Paten sollen gestresste Familien entlasten

Angebot in Mönchengladbach

Mönchengladbach Auszeit für Familien und Alleinerziehende mit kleinen Kindern: Ehrenamtler machen das möglich. Der Bedarf ist groß.

Familien entlasten, bevor es dramatisch wird: Das ist das Ziel ehrenamtlicher Helfer wie Brigitte Wittig. Die 55-Jährige besucht zurzeit regelmäßig eine Familie mit vier Kindern. „Ich kümmere mich meist um das vier Monate alte Baby“, sagt die Familienpatin, die eigentlich von Beruf Krankenschwester ist. „Ich gehe dann mit dem Baby spazieren oder in den Garten. Die Kleine lacht viel, es ist eine Wonne.“ Die anderen Kinder der Familie sind bereits in einem Alter, in dem sie sich selbst beschäftigen können – abgesehen von dem anderthalbjährigen Kind, um das sich die Mutter meist selbst kümmert. Dabei kann sie aber Büroarbeiten erledigen, die sonst liegenbleiben würden.