Kolumne Denkanstoß : Passt schon – oder doch nicht?

Mönchengladbach Bei seiner Tour durch das Bistum wollte Bischof Helmut Dieser erfahren, wie es seinen hauptamtlichen Mitgliedern geht. Er fragte aber auch, welche Haltung sie zu den Flüchtlingen in Moria haben.

Wir saßen mit Kollegen zusammen. Der Bischof von Aachen, Helmut Dieser, war zu Besuch. Er macht eine Tour durch sein Bistum und besucht alle hauptberuflichen Mitarbeiter, die in der Pastoral arbeiten, alle Priester und Diakone in den Pfarreien, alle Gemeinde- und Pastoralreferenten und -referentinnen, die in Kommunionvorbereitung, Taufgesprächen, in der Begleitung von kranken und sterbenden Menschen tätig sind, die coronagemäße Gottesdienste feiern, die Essensausgaben und Sozialberatung organisieren, die mit Jugendlichen unterwegs sind, die offene Ohren und helfende Hände anbieten, die neue Ideen entwickeln, die wegen der bekannten Mängel der Kirche verbal angegriffen werden, die sich mit tiefgreifenden Anfragen einer säkularisierten und individualisierten Gesellschaft auseinandersetzen. Mit uns allen also wollte der Bischof persönlich ins Gespräch kommen. Er fragte, wie es uns denn so gehe. Einer der Kollegen antwortete so, wie es sein jugendlicher Sohn sagen würde: Passt schon. Also nicht super, aber auch nicht ganz schlecht, irgendwo im Mittelfeld.