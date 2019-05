Nach der Europawahl : Wahl-Partys: Jubel bei den Grünen, Optimismus bei der FDP

Das Rudelgucken im Rathaus fiel aus. CDU und SPD verzichteten auf Partys. Dafür feierten Grüne und FDP – und hatten dafür auch Grund.

Selbstbewusstsein statt Selbstkritik. Das ist das Motto bei der Wahlparty in der Geschäftsstelle der Grünen. Immer wieder brandet Jubel auf, bei Sekt und Knabbereien analysiert man die Ergebnisse in Stadtteilen. Viele junge Mitglieder, deutlich unter 30 Jahren, sind dabei. In einigen Bezirken erreichen die Grünen um die 30 Prozent. „Ich denke, dass wir auch in Mönchengladbach den Zeitgeist mit unseren Themen getroffen haben“, sagt Parteichefin Anita Parker. „Sonst lagen wir immer unter dem Bundes- oder Landestrend, diesmal haben wir geschafft, den Trend umzukehren“, sagt Boris Wolkowski, Vize-Vorsitzender der Ratsfraktion.