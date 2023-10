Neu- und Wiederwahlen Mönchengladbacher CDU stimmt bei Parteitag über ihre Spitze ab

Die Mönchengladbacher Christdemokraten gehen am kommenden Freitag, 20. Oktober, in die Schule. Zumindest für einige Stunden – und außerhalb der Unterrichtszeit. Anlass ist der Kreisparteitag, zu dem sich die Mitglieder ab 18 Uhr im Gymnasium an der Gartenstraße treffen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Vorstandswahlen. Es wird turnusmäßig alle zwei Jahre über Vorsitz, die vier Stellvertreter und etliche Beisitzer sowie über Posten wie Schatzmeister und Mitgliederbeauftragter entschieden. Bis kurz vor der Abstimmung können sich Interessierte zur Wahl stellen. Die letzte Vorstandswahl hatte noch unter Corona-Bedingungen in Strandkörben im Sparkassenpark stattgefunden. Damals hatte es mehrere Kandidaturen für den Vorsitz gegeben, die Partei war zerstritten. Als Sieger ging schließlich der Landtagsabgeordnete Jochen Klenner hervor.