Krankenhaus in Mönchengladbach Parkplatz-Not am Maria Hilf

Der Termin in den Kliniken Maria Hilf war eilig, aber ein Parkplatz nirgends in Sicht. Also stellte der Patient sein Fahrzeug dort ab, wo es eigentlich nicht erlaubt ist – und hatte dann prompt ein Knöllchen über 55 Euro an der Windschutzscheibe, als er zurückkehrte. Dies schilderte er in einer Eingabe an den Stadtrat, über die kürzlich anonymisiert abgestimmt wurde. Die Beschwerde richtete sich nicht gegen sein Verwarngeld, sondern sie monierte die Parkplatzsituation an dem Groß-Krankenhaus.