Abrissarbeiten in Mönchengladbach Was vom ehemaligen Stahlkoloss in Neuwerk noch übrig ist

Ein paar letzte Gebäudeteile stehen noch. Sie erinnern an das, was mal war. Sie erinnern an die ehemalige Real-Filiale, die als unübersehbarer Stahlkoloss der Blickfang an der Krefelder Straße/ Ecke L 390 war. An einer Kreuzung, die sehr viele Autofahrer zum Pendeln nach oder von Mönchengladbach passieren. Auch damals, als noch nicht die Kette „Real“ in der Immobilie steckte, die Ältere auch als „Massa-Haus“ kennen und wo zeitweise „Möbel Breidenbroich“ seine Ware verkaufte.