Verkehrsplanung in Mönchengladbach Ärger über wegfallende Parkplätze in Wickrath

An der Geldener Straße, der Poststraße, der Hochstadenstraße und an Rossweide soll die Nahmobilität gefördert werden. Dafür plant die Stadt, Schutzstreifen für Radfahrer zu markieren und vier Verkehrsinseln zu errichten. Dadurch entfällt auf der Poststraße eine Fahrspur und auf der Gelderner Straße sowie der Hochstadenstraße entfallen Parkflächen. Dazu gibt es Kritik: „Natürlich unterstützen wir jede Idee, Menschen positiv von Alternativen zum Auto zu überzeugen“, sagt Vanessa Odermatt, CDU-Landtagsabgeordnete und Ratsfrau: „Hier handelt es sich aber um Parkflächen vor der eigenen Haustür – und gerade in ländlicheren Gegenden, die entfernt von den Innenstadtzentren liegen, können viele zum Beispiel aus beruflichen, familiären oder gesundheitlichen Gründen nicht aufs Auto verzichten.“