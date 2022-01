Kripo Mönchengladbach ermittelt : Parkhaus-Wächter mit Schlagstock attackiert

Mönchengladbach Der Mann wurde geschlagen, getreten und mit Pfefferspray angesprüht. Laut Polizei kam der Angriff für den Wachmann völlig unvermittelt bei einem Routine-Kontrollgang.

In einem Parkhaus an der Goebenstraße ist am Freitagabend ein Wachmann überfallen und ausgeraubt worden. Wie die Leitstelle der Polizei mitteilte, war der Wächter zwischen 19.30 und 20 Uhr auf seinem routinemäßigen Kontrollgang unterwegs. Als er zwei Männer ansprach, die sich im Parkhaus aufhielten, wurde er unvermittelt angegriffen. Ein Mann schlug mit einem Schlagstock auf den Wachmann ein, während der andere ihm Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Als der Wachmann zu Boden ging, traten die Männer auf ihn ein und entrissen ihm zwei Mobiltelefone und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Wächter wurde so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Lebensgefahr bestand nach Auskunft der Leitstelle nicht. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Nach den Räubern wurde eine Fahndung eingeleitet.