Probleme mit Drogenkranken in Mönchengladbach „Das habe ich in einem Parkhaus noch nie erlebt“

Dass es am City-Parkhaus am Tellmannplatz ein Problem gibt, merken Besucher schon am Eingang. Sobald man sich dem Ticketautomaten nähert, steigt der Geruch von Urin in die Nase. Im Treppenhaus des Gebäudes ist er so beißend, dass es schwerfällt, durchzuatmen. Auf dem Weg in die oberen Etagen sind die Wände mit Graffiti beschmiert – und an einer Stelle augenscheinlich mit Fäkalien. Der Parkraum bietet dagegen ein anderes Bild: der Boden glänzt, die Parkbuchten haben neue Markierungen, Stützen und Wandsockel wurden saniert.