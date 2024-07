Maßnahmen in Mönchengladbach geplant Wie Parkchaos am Stadtwald verhindert werden soll

Bei gutem Wetter ist der Rheydter Stadtwald ein beliebtes Ausflugsziel – und das wird für Anwohner immer mehr zum Problem. Gerade am Wochenende sind die Straßen rund um die Grünanlage zugeparkt. Davon berichtet unter anderem Truong Mai vom Verein Chua Thien Hoa, dessen kleiner buddhistischer Tempel direkt an der Dahlener Straße liegt. „Immer wieder stellt sich jemand vor unser Tor“, sagt Mai im Gespräch mit unserer Redaktion. „Ich habe beim letzten Mal das Ordnungsamt kontaktiert, aber passiert ist nichts.“ Selbst am Dienstagmorgen steht gegen 10 Uhr ein Auto direkt vor einer der Einfahrten.