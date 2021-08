Textil-Handwerk aus Mönchengladbach : Hubert Schülers Lebenswerk ist nun in Niederbayern

(v.l.) Pfarrer Pater Athanasius Berggold, Mesner und Initiator Christian Holmer, Pfarrer Manfred Riethdorf und Hubert Schüler bei der Übergabe Foto: Franz Josef Ungerechts

Hockstein Der Paramenten- und Fahnensticker löste sein Studio auf und übergab seine Werke einer Abordnung der Pfarrei Herz-Jesu Aschenau. Weltweit arbeitete er für kirchliche Würdenträger, Priester, Bischöfe und Kardinäle.

Es waren viele wertvolle und aufwendig gestaltete Textilien und kostbare Garne, die an jenem Morgen vor einigen Tagen in Hockstein den Besitzer wechselten. Paramenten- und Fahnensticker Hubert Schüler löste sein Studio auf und übergab seine Kunstwerke an die angereiste vierköpfige Abordnung der niederbayerischen Pfarrei Herz-Jesu Aschenau, einer Expositur (selbstständiger Seelsorgebezirk) der Pfarrei St. Vitus Neuhausen-Offenberg innerhalb der Diözese Regensburg.

Wie bereits im Oktober 2020 angekündigt, hat der weit über die Grenzen seiner Heimatstadt nachgefragte Hubert Schüler sein Handwerk aufgegeben. Nicht nur eine Frage des Alters für den 85-Jährigen, sondern mehr noch die schmerzliche Tatsache, dass im hiesigen Raum niemand seine Nachfolge antreten konnte oder wollte. Ein Verlust für seine vielen Kunden aus Vereinen, Gesellschaften, Schützenbruderschaften und dem kirchlichen Raum. Als einziger Künstler in Europa beherrscht Schüler die so genannte „Haargoldtechnik“. Weltweit arbeitete er für kirchliche Würdenträger, Priester, Bischöfe und Kardinäle. Auch Papst Johannes Paul II. trug eine wertvolle Mitra aus seiner Werkstatt.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge empfing Schüler nun seine vier niederbayerischen Gäste, Pfarrer Pater Athanasius Berggold, Mesner Christian Holmer sowie zwei fachlich interessierte Gemeindemitglieder. Sie hatten frühmorgens um vier Uhr den fast 700 Kilometer langen Weg von Aschenau nach Hockstein in einem Kleinlastwagen angetreten, um den Abtransport der Kunstgegenstände vorzunehmen.

Nicht nur die sakrale Kunst hat nun Mönchengladbach verlassen, auch die von Schüler seit 71 Jahren zelebrierte Darstellung des historischen Nikolaus’ hat in Niederbayern einen würdigen Nachfolger gefunden. Christian Holmer, von Beruf Verwaltungswirt in Diensten des Landratsamtes Deggendorf und ehrenamtlich tätig als dritter Bürgermeister der Gemeinde Offenberg, Mesner der Pfarre Aschenau und Sprecher des Pfarrgemeinderates der Pfarrei St. Vitus Neuhausen, übernimmt diese Aufgabe. Sowohl die Gewänder des historischen Nikolaus’ als auch die Paramentik sind somit ab sofort Eigentum der Pfarre Aschenau.

Seit 1950 schlüpft Hubert Schüler jedes Jahr Anfang Dezember in die von ihm gefertigten Gewänder, wie der Bischof von Myra sie im vierten Jahrhundert getragen hat. Die Aufgabe, die christliche Tradition des „Bischofs der Herzen“ zu bewahren, ist zur Lebenspassion des Rheydters geworden. Folge eines Gelübdes, das er als todkranker und im Krankenhaus bereits aufgegebener Mensch an St. Nikolaus gegeben hat. Seine „Stammkunden“ wird Schüler weiterhin als historischer Nikolaus besuchen, so wie er auch Materialien behalten hat, um, wenn gewünscht, eventuelle Ausbesserungen an Fahnen der Vereine und Bruderschaften vorzunehmen.

Für die Kunst der Paramentik hat Pater Athanasius bereits einen begabten jungen Menschen im Sinn. „Zwar haben wir“, so sagt er, „Klöster in Niederbayern, in denen einige Franziskanerinnen diese Kunst auch beherrschen. Doch wollen wir die faszinierende, sakrale Textilkunst der Paramenten- und Fahnenstickerei demnächst auch bei uns anbieten.“ Er und Holmer gaben das Versprechen ab, „die Paramentik und die Botschaft des Nikolaus’ im Sinne von Hubert Schüler weiterzutragen“.

Initiator Holmer hatte in Pater Berggold schnell einen Fürsprecher gefunden, der ebenfalls fasziniert war von Schülers authentischem Auftreten und seiner Identifikation mit dem historischen Nikolaus. „Dieses älteste christliche Brauchtum, das seit Jahrhunderten gepflegt wird, wollen wir bei uns erhalten“, so Holmer. Kennengelernt hat er den niederrheinischen Nikolaus bei Recherchen im Internet. Er stieß auf die Arbeit von Schüler, war beeindruckt und nahm Kontakt auf. Selber ist Holmer seit 15 Jahren Nikolaus in seiner Pfarrgemeinde.