Mönchengladbach: Paradies mitten in der Altstadt

Mönchengladbach Seit 1995 wohnt die sechsköpfige Familie Kamps an der Waldhausener Straße. Und das sehr gerne. Hinterm Haus verbirgt sich ein schöner Garten. Die Altstadt habe in den letzten Jahren eine ganz neue Qualität bekommen.

Vor 14 Jahren hat er die Platane gepflanzt. „Da war unser erstes Kind gerade auf der Welt“, sagt Norbert Kamps. Nun steht der Baum mitten im Hof, ist riesig und schön gewachsen, bietet Schatten an heißen Sommertagen, sieht auch im Winter hübsch aus, wenn die Blätter gefallen sind. Der idyllische Hinterhof ist ein ganz besonderer Ort. Einer, an dem man ein solches Paradies nicht erwartet. Norbert Kamps lebt mit seiner Familie an der Waldhausener Strae 51 – also mitten in der Altstadt.

Wohnen in der Altstadt: eine Herausforderung? „Ich habe mich zu keiner Zeit unsicher gefühlt“, sagt Norbert Kamps. Tagsüber sei es sehr ruhig, am Wochenende könnte es nachts natürlich schon mal lauter werden. „Aber wir leben sehr gerne hier.“ Das liegt zu einem großen Teil an dem wunderschönen Garten. Die Fläche hinter dem Wohnhaus hat einen Steinboden. Ein großer Familientisch steht in der Mitte, an der Wand daneben wächst prächtiges Spalierobst. Ziergras wiegt sich sanft in der Brise, und die riesige Feige hängt voller Früchte. Die Fläche hinter dem erst kürzlich erworbenen Büro- und Geschäftshaus besteht hauptsächlich aus Rasen. Aber es wächst auch hier Obst. Und an Strippen über der noch unfertigen Terrasse zieht sich der Hopfen. Tatsächlich: In diesem Garten ist es absolut friedlich. Kaum zu glauben, dass dieses Fleckchen Erde mitten in der (Alt)-Stadt liegt.