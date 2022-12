Abschied in Mönchengladbach Gruby – ein Papiercontainer sagt seine Meinung

Ey, Leute, habt ihr eigentlich noch alle Latten am Zaun? Richtig, ihr Politiker, ihr seid gemeint. Ihr könnt mich und meine Brüder und Schwestern doch nicht so einfach abschaffen. Die blauen Tonnen sind nun wirklich allesamt gesichtslos. Und mit ihrem blassen Blau nicht einmal ansatzweise so attraktiv wie unser sattes, lichtechtes Royal-Blau. Eine bunte Stadt ist mit denen nicht zu machen. Was ihr vorhabt, ist nun wirklich nicht von Pappe. Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht, wo wir landen? Auf dem Schrott! Das kann euch doch nicht egal sein. Aber angeblich sind Politiker ja so: Nur nicht an der eigenen Entscheidung zweifeln, egal, was so ein Papiercontainer denkt und fühlt.