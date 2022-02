In Mönchengladbach : Einschränkungen im Linienverkehr dauern weiter an

Krankheitsbedingt fallen bei der NEW mehrere Linien aus. Corona ist einer aber nicht der einzige Grund dafür. Foto: NEW AG/Detlef Ilgner

Mönchengladbach Seit mehr als einer Woche fallen pandemiebedingt Fahrten im Linienverkehr aus. Wie sich die Situation entwickelt hat und wo es Infos gibt.

Vor etwas mehr als einer Woche hat die NEW vermeldet, dass „in den nächsten Tagen“ mit pandemebedingten Ausfällen im Linien- und Schulbusverkehr gerechnet werden muss. Für wie lange, diese Frage blieb danach offen – und das bleibt sie auch weiterhin. Wie ein Sprecher der NEW am Freitag auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, müssen Kunden „auch in den kommenden Tagen“ mit Ausfällen rechnen.