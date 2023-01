Kliniken Maria Hilf in Mönchengladbach Vier neue Betten für Palliativstation

Gerlind Büsche-Schmidt ist Oberärztin mit Ausbildung zur Trauerbegleiterin. Sie war an der konzeptionellen Arbeit der Erweiterungsmaßnahmen beteiligt. „Wir können jetzt besser palliativ arbeiten und mit weiterem Fachpersonal mehr Patienten in viel besserer Umgebung betreuen und in deren Zimmern auf Wunsch auch Angehörige mit unterbringen“, zählt Büsche-Schmidt die Vorteile der erweiterten Station auf: „Die Patienten haben in Einzelzimmern auch mehr Ruhe als früher in Doppelzimmern.“ Sie betont die Vorzüge der engen und interdisziplinären Arbeit für Diagnostik und Therapie.