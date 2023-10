Lokal in der Innenstadt Staatsschutz ermittelt zu Palästina-Schmiererei in Mönchengladbach

Schon wieder haben Unbekannte eine Schmiererei zum Gaza-Krieg in den öffentlichen Raum geschmiert. Nach mehreren Vorfällen an Schulen im Stadtgebiet traf es nun ein leer stehendes Ladenlokal an der Hindenburgstraße: „Free Palestine“ (also „Freiheit für Palästina“) steht in großen schwarzen Lettern auf der Schaufensterscheibe des ehemaligen Zara-Stores. Der Staatsschutz der Mönchengladbacher Polizei ist eingeschaltet worden. Denn: „Es handelt sich um eine Sachbeschädigung mit politischem Hintergrund“, sagt ein Polizeisprecher.