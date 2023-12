Mischung aus Tennis und Squash Das sind Mönchengladbachs erste Padel-Plätze

Mönchengladbach · Die Trendsportart hat es endlich in die Vitusstadt geschafft. Zwei Anbieter wollen die rasant wachsende Nachfrage stillen. Was die Faszination „Padel“ ausmacht, wo Interessierte die ersten Aufschläge üben können, und was das kostet.

19.12.2023 , 05:10 Uhr

Im Return Sportpark zeigten Profis wie Christian Böhnke (vorne rechts), wie Padel gespielt wird – und was geübte Spieler für Ballwechsel schaffen. Foto: Carsten Pfarr