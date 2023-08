Brandserien-Nacht in Mönchengladbach „Wir hätten im Bus sein können, als das Feuer ausbrach“

In der Nacht vom 4. auf den 5. August jagte die Mönchengladbacher Polizei Feuerteufel. Zuvor hatten in den Stadtteilen Ohler, Pongs und Rheydt Gartenlauben und Fahrzeuge gebrannt. Zu den betroffenen Besitzern gehören Alexander Busch und Sophia Dunker (beide 28 Jahre). Sie verloren in der Nacht ihr Oldtimer-Wohnmobil. Liebevoll hatten sie es zusammen mit Alexander Dunkers Vater, der gelernter Schreiner ist, nach ihren Wünschen und Bedürfnissen ausgebaut. Das Reisemobil, ein VW LT 28, Baujahr 1984, ist nicht nur ihr Zuhause, sondern auch ihr Arbeitsplatz. Die Weltenbummler verdienen, nachdem sie ihr Bachelor-Studium abgeschlossen hatten, ihr Geld im „mobilen Homeoffice“ – er ist Werkstudent in einer Lernberatungsfirma, sie berät als Psychologin bei Forschungsarbeiten im sozialwissenschaftlichen Bereich.