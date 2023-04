Eröffnung an Karsamstag Das hat die Osterkirmes am Alten Markt in Mönchengladbach zu bieten

Die Osterkirmes am Alten Markt beginnt am Karsamstag, 8. April, und dauert bis einschließlich 16. April. Sie liegt damit also vollständig in den NRW-Osterferien. Geöffnet hat sie an den neun Tagen jeweils von 14 bis 22 Uhr – mit Ausnahme der Ostertage. Da öffnen die Schausteller bereits um 13 Uhr ihre Pforten.