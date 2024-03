Angebot in Mönchengladbach und Krefeld Osterferiencampus für Schüler an der Hochschule

Die „Coding School“ findet gleich zweimal statt. Vom 25. bis 28. März in Krefeld und vom 2. bis 5. April in Mönchengladbach. Anhand von eigenen Projekten lernen Teilnehmende das Programmieren und können bestehende Kenntnisse ausbauen. Es gibt keinen Frontalunterricht, sondern die Schülerinnen und Schüler lernen von Informatik-Studierenden. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Neben den Programmiersprachen Shellskripting, Python und C können auch individuelle Interessen berücksichtigt werden. Anmeldung per E-Mail an codingschool@hsnr.de.