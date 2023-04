Verstecke in Mönchengladbach Neun Plätze und Parks für die Ostereiersuche in der Vitusstadt

Auch das kreativste oder ausgeklügeltste Versteck ist irgendwann bekannt – und die Ostereiersuche dann nicht mehr so spannend. Wie wäre es also mit einem Tapetenwechsel? Nicht in den eigenen vier Wänden, sondern im öffentlichen Raum auf Ostereiersuche gehen, wenn das Wetter mitspielt. Unsere Redaktion hat neun Tipps für Parks und Plätze in Mönchengladbach zusammengestellt, wo das Osterspiel besonders gut funktionieren kann.