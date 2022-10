Gastarbeiter in Mönchengladbach : 60 Jahre in der neuen Heimat Deutschland

Osman Yazici kam als Gastarbeiter nach Deutschland. Er fühlt sich als Deutscher und als Türke – das will er auch mit den Flaggen an seiner Wohnzimmerwand ausdrücken. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Osman Yazici feiert im nächsten Jahr ein sehr besonderes, emotionales Jubiläum: 1963, vor sechs Jahrzehnten, kam er als Gastarbeiter aus Istanbul nach Deutschland und musste sich sein Leben neu aufbauen. Ein persönliches Resümee.

Weiterleiten Drucken Von Eva Baches

Osman Yazici kann auf ein an Erlebnissen reiches Leben blicken. 86 Jahre ist er alt. „Im nächsten September bin ich 60 Jahre in Deutschland“, sagt Yazici und in seiner Stimme ist Stolz zu hören. Wie viele andere aus seinem Heimatland kam Yazici als Gastarbeiter. Ihnen wurde auf Basis von Anwerbeabkommen ein zeitlich befristeter Aufenthalt in der Bundesrepublik gewährt. Mit Arbeitskräften aus dem Ausland sollten Engpässe ausgeglichen werden. Die zeitliche Befristung wurde später aufgehoben.

Für Yazici war es 1963 keine einfache Situation, und das ist teils bis heute so. „Ich war in diesem Juli noch in meinem Heimatdorf Köprübasi bei Trabzon. Dort kannte mich bis auf zwei Personen keiner mehr“, sagt er. Er sei dann wieder in sein Haus gefahren, das er noch in der Nähe von Istanbul habe. „Das war ein komisches Gefühl. Ich merke, dass ich von der Mentalität her mehr Deutscher als Türke bin.“ Er mag aber beide Seiten, die er in sich vereint. „Ich bin Türke, aber auch Deutscher. Darauf bin ich stolz“, sagt er und deutet auf den Durchgang in seinem Wohnzimmer. Dort hängen eine türkische und eine deutsche Flagge. Dazwischen ein Schal mit dem Namen seines Geburtsdorfes.

Osman Yazici begleiten im Leben zwei feste Prinzipien: Neutralität und demjenigen Hilfe zu leisten, der sie braucht. Auch er hat in seiner ersten Zeit in Deutschland viel Unterstützung erfahren. „Wir wurden damals sehr offen empfangen. Ich erinnere mich, dass die Familien meiner Kollegen uns freitags regelmäßig nach Hause eingeladen haben.“ Seine Entscheidung nach Deutschland zu gehen, fiel aus wirtschaftlichen Gründen. „Als ich 1963 aus der türkischen Bundeswehr entlassen wurde, ging es der türkischen Wirtschaft schlecht. Ich musste Geld verdienen.“

So brach Yazici im September 1963 von Istanbul mit dem Zug nach Deutschland auf. „Wir waren 120 Leute. Unser erster Halt war München, wo 60 geblieben sind. Mit zwölf anderen sind wir dann nach Lünen Brambauer gekommen. Insgesamt habe ich anderthalb Jahre dort in der Zeche im Bergbau gearbeitet. 1030 Meter tief“, sagt er. Deutsch habe er mit einem kleinen Trick gelernt, verrät er lächelnd. „Ich habe mir kleine Zettel geschrieben. Auf der einen Seite war das türkische Wort, auf der anderen Seite das deutsche. Die habe ich in meinem Spind gehabt.“

Nach einem Jahr vertrat er bereits den Dolmetscher, der 250 Gastarbeitern aus der Türkei half. Yazici war in der Stahlindustrie am Hochofen beschäftigt, in Brunsbüttel im Atomkraftwerk und im Brückenbau. Ende der 1970er Jahre legte er dann den Grundstein zu einem weiteren wichtigen Kapitel in seinem Leben: Er eröffnete in Lünen sein erstes Restaurant mit 25 Sitzplätzen. „Ich habe schon mit zwölf, 13 Jahren als Tellerwäscher gearbeitet“, sagt Yazici. Das Lokal lief erfolgreich, er und seine beiden Kompagnons wollten vergrößern. „In der Zeitung haben wir eine Anzeige gesehen, dass in Rheydt Räume frei waren.“

Im Juli 1981 begann der umfangreiche Umbau. Mit viel Liebe zum Detail entstand so das legendäre Restaurant Anadolu. Über die Grenzen Mönchengladbachs hinaus wurde das Restaurant bekannt, und sogar Prominenz aus der Politik wie Joschka Fischer oder Willy Brandt besuchten das Anadolu. „Willy Brandt hatte damals eine Wahlkampfveranstaltung auf dem Marktplatz. Einer meiner Kellner hat ihn dann vor Halls mit einem Tablett Raki abgepasst. So kam er dann und hat bei uns getrunken. Gegessen hat er dann aber doch bei Halls“, sagt Yazici und lacht.