Initiative in Mönchengladbach : Neue Allianz gegen die Armut

Mönchengladbach Zwölf Organisationen haben jetzt das „Bündnis Soziale Gerechtigkeit“ gegründet. Mehrere Organisationen wollen etwas gegen die Missstände tun.

Zwölf Organisationen, Verbände und Initiativen gehören als Erstunterzeichner dem neuen Bündnis „Soziale Gerechtigkeit Mönchengladbach“ an, das sich als Schnittstelle zwischen Betroffenen und Politik sieht. Das Bündnis wurde jetzt im DGB-Haus an der Rheydter Straße vorgestellt und präsentierte erste Forderungen. Der Zeitpunkt der Gründung war mit Bedacht gewählt: Bereits während der Sondierungsgespräche zu einer neuen Ratsmehrheit will das Bündnis als einflussreicher und kompetenter Partner in sozialen Fragen wahrgenommen werden.