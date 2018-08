Mönchengladbach: Ordnungshüter auf Fahrradstreife

Ordnungsdienst in Mönchengladbach

Mönchengladbach Ein Schwerpunkt ist die Präsenz in Grünanlagen und am Niersgrünzug.

Dass man mit dem Fahrrad oft flexibler und schneller von A nach B kommt als mit dem Auto, machen sich jetzt auch die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungs- und Servicedienstes (KOS) der Stadt Mönchengladbach zu Nutze. Wie die Pressestelle mitteilt, sind die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes in den Sommermonaten häufig als Fahrradstreife unterwegs. „Die radelnden Ordnungshüterinnen und -hüter schließen die Lücke zwischen Fuß- und Fahrzeugstreife – und sind dabei nah am Geschehen und an den Bürgern“, heißt es aus dem Rathaus.