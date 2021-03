Corona-Kontrollen in Mönchengladbach : Gaststätte fliegt mit Bierausschank im Lockdown auf – hohe Geldstrafe droht

Wickrath Der Wirt der Gaststätte versuchte noch, seine Gäste in einer Nebenwohnung zu verstecken. Vergebens. Er muss mit einem hohen Bußgeld rechnen. Aber auch für seine Gäste kann es teuer werden.

(dbr) Aufgrund des Lockdowns dürfen Gastronomen nach wie vor keine Gäste empfangen. Ein Wirt in Wickrath hat sich mit seiner Gaststätte diesem Verbot jedoch widersetzt – und flog am Wochenende damit auf, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Der Kommunale Ordnungs- und Servicedienst (KOS) war durch Hinweise von Bürgern, dass sich dort regelmäßig Gäste aufhalten sollen, auf das Lokal aufmerksam geworden. Und tatsächlich: Bei der Kontrolle am Wochenende traf man in der Gaststätte den Wirt und acht Gäste an – es wurde laut Mitteilung der Stadt geraucht und es gab frisch gezapftes Bier. Als der Wirt die Ordnungskräfte bemerkte, versuchte er noch, seine Gäste schnell in die angrenzende Wohnung zu schicken – doch vergebens. Er zeigte sich anschließend einsichtig und stellte seinen Betrieb ein.