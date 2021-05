Pandemie in Mönchengladbach : Corona-Einsatz: Ordnungsdienst beleidigt

Mönchengladbach Die städtischen Ordnungskräfte vom KOS waren seit Freitagabend im Dauereinsatz. Das Spektrum reicht von illegalen Party über Menschenansammlungen auf einem Sportplatz bis hin zum Blenden mit Laserpointern.

Am Freitag unterstützten KOS und Polizei Sicherheitskräfte in einer Erstaufnahmeeinrichtung im JHQ. Dort waren vier Bewohner nicht mit der Quarantäne einverstanden. Sie wurden schließlich in eine andere Landeseinrichtung verlegt. In Odenkirchen/ Tierpark wurde eine Sportanlage vorsorglich verschlossen, nachdem von dort rund 20 Personen vor dem KOS geflohen waren. Etwa 30 Menschen flüchteten am späten Freitagabend an einem als problematisch eingestuften Wohnkomplex an der Burgmühle. Zuvor war das KOS-Team mit Laserpointern geblendet worden.