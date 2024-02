Obdachlosenszene in Mönchengladbach Ehemaliges „Hotel Dubai“ erneut geräumt

Mönchengladbach · Der Tunnel an der Heinrich-Sturm-Straße nutzten Wohnungslose zur Übernachtung – bis es vor mehr als einem Jahr in einer stark kritisierten Aktion geräumt wurde. Jetzt waren dort wieder Ordnungskräfte unterwegs. Was der Anlass war, und was Obdachlose sagen.

01.02.2024 , 18:46 Uhr

Der Tunnel an der Heinrich-Sturm-Straße ist wenige Stunden nach der Räumung leer. Seit Frühjahr 2023 sind die Nischen vergittert. Trotzdem übernachten dort weiter wohnungslose Menschen. Foto: Carsten Pfarr