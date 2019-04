Brauchtum in Mönchengladbach : Das Ordnungsamt macht auf Regeln beim Osterfeuer aufmerksam

Mönchengladbach Brauchtumsfeuer müssen für die Allgemeinheit zugänglich sein. Und es dürfen nur pflanzliche Reststoffe wie trockenes Astwerk angezündet werden.

Die Stadt teilt mit, auf was zu achten ist: Die Nachbarschaft beziehungsweise die Allgemeinheit darf durch das Feuer nicht gefährdet werden. Die Feuerstelle und die Größe des Feuers müssen den örtlichen Verhältnissen angepasst sein. Bei benachbarten Waldgebieten und Wohnhäusern ist ein Mindestabstand von 100 Metern einzuhalten. Bei allen weiteren Gebäuden gilt ein Mindestabstand von 25 Metern. Wichtig: Es muss in jedem Fall sichergestellt sein, dass Gefahren, Nachteile oder erhebliche Belästigungen durch Rauch sowie ein Übergreifen des Feuers durch Ausbreitung der Flammen oder durch Funkenflug verhindert werden.

Stiftung in Mönchengladbach : 63.100 Euro gegen den Leerstand in der Rheydter Innenstadt

Als Teil der katholischen Liturgie ist das Osterfeuer seit dem Jahr 1559 bekannt. Außerdem wird am Osterfeuer die Osterkerze symbolhaft für das Lichtwerden durch die Auferstehung Christi am Abend des Ostersonntags entzündet und in die dunkle Kirche getragen. Die brennende Kerze versinnbildlicht dabei Christus als Licht der Welt. Wie einst die Israeliten der Feuersäule durch die Wüste folgten, so folgen die Gläubigen Jesus Christus auf dem Weg vom Tod zum Leben.