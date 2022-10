Skulptur für Mönchengladbacher Franziskanerinnen : Künstlerischer Dank für 167 Jahre im Dienst des Maria Hilf

Bei der Einweihung der Skulptur waren auch drei Vertreter des Aufsichtsrates von Maria Hilf, Geschäftsführer Paul Schneider und vier Mitarbeiter der Kliniken vor Ort. Foto: Maria Hilf

Mönchengladbach Für ihren generationsübergreifenden Einsatz in Mönchengladbach ehrte das Krankenhaus die Schwestern des Franziskanerordens jetzt mit einer Skulptur.

Im Oktober 2021 ging in Mönchengladbach eine Ära zu Ende: Nach 167 Jahren hatten sich die letzten Schwestern der Ordensgemeinschaft „Franziskanerinnen von der Buße und der christlichen Liebe“ aus der Stadt zurückgezogen. Der Orden, der mit der Übernahme des einstigen Waisenhauses an der Sandradstraße den Grundstein für das daraus hervorgegangene Krankenhaus Maria Hilf legte, kehrte in sein Kloster in Lüdinghausen zurück.

Jetzt kam es dort vor dem Antoniuskloster zur pandemiebedingt verschobenen Einweihung einer Skulptur, die der Stiftungsvorstand der Kliniken Maria Hilf für die Schwestern zum Abschied anfertigen ließ. Schließlich hatte man es gemeinsam geschafft, aus dem Maria Hilf unter Einbindung der ehemaligen Neurologie in Rheindahlen und des mittlerweile aufgegebenen Krankenhauses in Dahl einen einzelnen Klinikstandort an der Viersener Straße aufzubauen. Angereist waren von den Kliniken drei Vertreter des Aufsichtsrates, Geschäftsführer Paul Schneider und vier Mitarbeiter der Kliniken, um der Einsegnung der Skulptur durch Schwester Mathilde Hassenkamp beizuwohnen.

Das Geschenk des Maria Hilf an die Ordensschwestern in Lüdinghausen: Ordensgründerin Magdalena Damen, verewigt in Bronze. Foto: Maria Hilf

Analog zur Bronzeskulptur vor den Kliniken an der Viersener Straße schuf der Franziskaner-Pater Laurentius Englisch im Auftrag der Stiftung ein weiteres Abbild der Gründerin des Ordens, Schwester Magdalena Damen, die von 1787 bis 1858 lebte. Sie sei eine einfache Frau mit offenen Augen für die Not in ihrem Umfeld gewesen, jemand, der anpackte, wo Hilfe nötig war, so hieß es in einer Ansprache. Schwester Magdalena habe nach dem Motto „Gott wird sorgen, wenn wir das Unsrige tun“ gelebt. Ihr Leben zeige, dass kleine Schritte Veränderungen bewirkten und große Kreise ziehen könnten.

