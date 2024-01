Verleihung in Mönchengladbach „Mister Veilchendienstagszug“ ist neuer „Pro Meritis“-Ordensträger

Als Anwärter auf den diesjährigen „Pro Meritis“ hatte Eßer die Band „Echt Lekker“ als Überraschungsgäste und Stimmungskanonen hinzugebeten. Zu ihren Liedern sang und tanzten auch Prinz Jost I. und Prinzessin Niersia Elke, die zuvor temperamentvoll ihr Lied „Wir sind wie wir sind“ geschmettert hatten. Thomas Schmitz, Ordensträger aus dem Vorjahr, hielt die Laudatio für „Mister Veilchendienstagszug“, den „Herrn der Wagen über einen Zug voller Narren“. Schmitz beschrieb den im Sternzeichen Löwe geborenen Karnevalisten als lebensfrohen Familienmenschen und „coolen Opa“, der gemeinsam mit Ehefrau Angelika die Erste Stadtgarde gegründet hatte. Der Laudator würdigte die Verdienste des pensionierten Beamten im Verkehrs- und Werbe-Amt zum Beispiel für das Nato-Musikfest, Turmfest, Fest am See, die Tour de France durch Kostenpflichtiger Inhalt Mönchengladbach, den Umzug der Borussia in den Nordpark, den Rheydter Blumenkorso – und den Veilchendienstagszug. Eßer habe erfolgreich neue Sicherheitsvorschriften realisiert, so dass auch die Mönchengladbacher Berge kein Problem mehr für den Umzug bedeuteten. Ebenso sei es ihm stets gelungen, sogar die ausgefallensten Ideen des früheren MKV-Chefs Bernd Gothe umzusetzen. Dank Eßer habe sich der hiesige Umzug zu einem der größten Veilchendienstagszüge deutschlandweit entwickelt. In einer Zeit ohne Smartphone habe er im Februar 1998 mit Umsicht eine Panik verhindert, als ein Mann während des Umzugs am Wegesrand erschossen wurde.