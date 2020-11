Die Farbe Orange stand am 25. November ganz im Zeichen der Frauen. Der Orange Day macht am „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“ auf dieses Thema aufmerksam. Viele Gebäude in der Stadt wurden bei der gemeinsamen Aktion der beiden Zontaclubs und der Soroptimisten in Mönchengladbach in orangefarbenes Licht gehüllt. Das ist die Kampagnenfarbe der Organisation „UN Women“ der Vereinten Nationen. Das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, ist rund um die Uhr kostenlos und anonym unter der Nummer 08000116016 zu erreichen.

Hier leuchtet die Textilakademie orange.