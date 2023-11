Orange Day in Mönchengladbach Gemeinsam ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen

Am Donnerstag, 30. November, 17 bis 19 Uhr, und am Freitag, 8. Dezember, 17 bis 19 Uhr, halten die Clubs Mahnwachen unter den Kugeln an der Albertusstraße. Studierende der Hochschule Niederrhein richten am Montag, 27. November, und am Dienstag, 28. November, 8 bis 18 Uhr, in der Hochschule einen Begegnungsraum ein, um die Thematik weiter zu vertiefen. Es sei ein gutes Gefühl, so die Organisatorinnen, zu wissen, dass am „Orange the Day“ so viele Frauen auf die Straße gehen. Ihre Botschaft an die Mönchengladbacher zum Gedenktag ist klar: „Strahlen Sie Ihr Gebäude an.“