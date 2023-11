Orange Day in Mönchengladbach Schülerinnen setzen Zeichen gegen Gewalt an Frauen

„Orange the World“ ist eine weltweite Kampagne der Vereinten Nationen. Überall auf der Welt gibt es Gewalt gegen Frauen – auch in Mönchengladbach. Und weil das so ist, machen Schülerinnen und Schüler der Theo-Hespers-Gesamtschule mit einer beeindruckenden Kunstaktion auf dieses Problem aufmerksam. In der Mensa war das Ergebnis gestern zu bewundern.