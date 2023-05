Meisterbriefe in Mönchengladbach „Das Handwerk wird von vielen unterschätzt“

Eigentlich hatte Virginia Sommer nie geplant, Optikerin zu werden. Und schon gar nicht Optikermeisterin. Während ihrer Schulzeit auf der Hardter Gesamtschule spielte sie mit dem Gedanken, später einmal Grundschullehrerin zu werden. In der zwölften Klasse dann die Kehrtwende. „Ich habe mein Schulpraktikum bei Fielmann absolviert – ohne den großen Wunsch, dort jemals zu arbeiten. Dann boten sie mir einen Vertrag an. Jetzt bin ich in der Filiale seit sechs Jahren beschäftigt“, sagt sie.