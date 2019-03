Vierstündige Sitzung : Hitzige Stimmung im Hauptausschuss

Die Fassade des BIS-Zentrums an der Bismarckstraße. Der historisch bedeutsame Standort ist stark sanierungsbedürftig. Der Hauptausschuss diskutierte deshalb einen Umzug an den Abteiberg. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Erst wurde entlang der bekannten Fronten über den neuen BIS-Standort debattiert, später eskalierte ein Streit – ausgerechnet unter zwei Oppositionsvertretern, die sich sonst oft einig sind. Transparenz war das Hauptthema.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Denisa Richters Von Denisa Richters Autorendetails aufklappen Denisa Richters (dr) leitet die Lokalredaktion Mönchengladbach. zum Autorenprofil

Ob es am fast vollen Mond lag oder am frühlingshaften Wetter – jedenfalls herrschte in der vierstündigen Sitzung des Hauptausschusses im Rathaus Abtei am Dienstagabend eine ungewohnt aufgeladene Stimmung. „Stasi-Methoden“, „SED-Keule“, „Unverschämtheit“ – warfen sich die voneinander sichtlich aufgebrachten Fraktionschefs der Grünen, Karl Sasserath, und der Linken, Torben Schultz, bei verschiedenen Tagesordnungspunkten an den Kopf. „Braucht Ihr einen Scheidungsanwalt?“, fragte schließlich der Jurist Dieter Breymann (CDU) – und konnte damit auch die Streithähne kurz zum Lachen bringen.

Ansonsten gab es vor allem in der zweiten Hälfte der Sitzung ratlose, überraschte und belustigte Gesichter angesichts des unerwarteten Disputs. Schließlich waren es jene Akteure, die gerade noch mit der FDP über Monate hinweg den Oppositions-Schulterschluss geübt und gemeinsam mit den Initiatoren des Bürgerbegehrens gegen den geplanten Verkauf von Haus Erholung mehr als 12.000 Unterschriften gesammelt und damit einen Bürgerentscheid erst möglich gemacht hatten.

Info Wichtigstes Gremium vor der Ratssitzung Der Hauptausschuss hat laut Gemeindeordnung NRW die Arbeiten aller Fachausschüsse aufeinander abzustimmen. Er dient der Vorbereitung der Ratssitzung. Zu den Teilnehmern gehören in der Regel die Vorsitzenden der jeweiligen Fraktionen, der Oberbürgermeister und die Beigeordneten.

Die Auseinandersetzung entzündete sich an einem Antrag der Grünen, die Stadt solle bei Beziehern von Sozialleistungen die jährlichen Mietervereins-Mitgliedsbeiträge übernehmen. Genau genommen war es ein Streit ums Urheberrecht, denn im Raum stand die Frage, ob die Grünen diesen Antrag zuerst formuliert hatten oder Forderungen des Vereins Mieterprotest die Basis bildeten. Die Grünen konnten schließlich den Plagiatsvorwurf des SPD-Fraktionschefs Felix Heinrichs entkräften. Doch Sasseraths Laune war verhagelt, auch weil Schultz sich gegen die Grünen gestellt hatte. Noch heftiger ging es bei einem Linken-Antrag zur Besetzung des Geschäftsführer-Postens der Metropolregion durch Kölns OB Reker mit der Kölner Grünen-Chefin. Jetzt bezweifelte Sasserath die Urheberschaft der Linken – denn der Antrag sei exakt so von mehreren Ratsfraktionen in der Domstadt eingebracht worden – und erinnerte an „fragwürdige Traditionsbestände“ der Linkspartei. Da platzte Schultz der Kragen: „Dass Karl Sasserath die SED-Keule herausholt“, rief er mit hochrotem Kopf und vermutete, da wolle jemand nur seine Kölner Parteifreundin retten. Mit der Transparenz sei es bei den Grünen nicht so weit her.

Die Forderung nach mehr Transparenz zog sich ohnehin wie ein roter Faden durch die Sitzung. Das wurde auch gleich zu Beginn bei der Diskussion über den Standort für das BIS, das Zentrum für offene Kulturarbeit, deutlich. Dessen geschichtsträchtige Heimat an der Bismarckstraße ist stark sanierungsbedürftig. Nach langem Warten und mit Hilfe von Fördergeldern sollte die nun angegangen werden. Bis die Kulturpolitiker von CDU und SPD, Dieter Breymann und Ulrich Elsen, den Abteiberg als neuen Standort ins Gespräch brachten. Dort soll, so sieht es der Rahmenplan vor, mit einem Durchstich zur Hindenburgstraße das renommierte Museum stärker in die Stadt geholt werden. Es biete sich an, so der Antrag der Groko, dort auch das BIS einzuplanen. Eine Idee, mit der sich auch die Oppositionsparteien anfreunden könnten, ihre komplette Zustimmung gab es am Ende nicht.

Diesmal verliefen die Fronten der Debatte entlang gewohnter Grenzen – hier Groko, dort die Opposition –, der einstimmige Beschluss scheiterte an Begrifflichkeiten: FDP-Fraktionschefin Nicole Finger forderte, einen klaren Prüfauftrag an die Verwaltung zu senden. Sie befürchtete eine Vorfestlegung auf die Abteiberg-Variante, bei der auch noch die Fördermittel fraglich seien. CDU und SPD verwiesen auf ihre Zusage, zur Sanierungsvariante zurückzukehren, falls sich der andere Plan als nicht umsetzbar erweise. Breymann betonte den günstigen Zeitkorridor und warnte, der Abteiberg dürfe nicht zum Zankberg werden. Finger beharrte auf transparente Entscheidungen in den Gremien des Rates und kritisierte die zu hohen Planungskosten. Sasserath schloss sich dem an und fürchtete, dass es bald keinen Raum bürgerlicher Kultur in Gladbachs Innenstadt mehr gebe. „Sie schrauben sich in Fantasien rein!“, widersprach CDU-Fraktionschef Hans Peter Schlegelmilch.