Einbrecher wollte Frau vergewaltigen : Mönchengladbacherin hat das Krankenhaus verlassen

Mönchengladbach Die Frau hat sich auf eigenen Wunsch selbst entlassen, nachdem ein 30-Jähriger am Samstag bei ihr eingebrochen war und versucht hatte sie zu vergewaltigen. Der Täter ist polizeibekannt – unter anderem wegen Körperverletzungen.

Nach einer versuchten Vergewaltigung in Mönchengladbach am Samstagmorgen hat das Opfer das Krankenhaus inzwischen verlassen. Die Frau, die im Schlaf von einem Einbrecher überrascht worden war, hat sich laut Polizei selbst entlassen. Die Beamten ermitteln nach der Einbruchsserie und der versuchten Vergewaltitung weiter. Der Tatverdächtige, ein 30-jähriger Mann aus Mönchengladbach-Holt, sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Er war schon vorher wegen Körperverletzungen und Eigentumsdelikten aufgefallen. Das teile die Polizei am Montag auf Anfrage mit.