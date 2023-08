Sport in Mönchengladbach So wird das Open-Sunday-Angebot von Kindern angenommen

Laufen, tanzen, turnen – beim Open Sunday in Mönchengladbach geht es regelmäßig rund. Das kostenlose Bewegungsangebot für Kinder wurde in der Stadt erstmals im März 2022 organisiert. Es richtet sich an Schüler der ersten bis vierten Klasse, die sich drei Stunden lang gemeinsam austoben können. Die Stadt will mit dem Projekt insbesondere Kinder erreichen, „die aus unterschiedlichen Gründen in ihrer Freizeit keinen Sport treiben oder nicht die Möglichkeit haben, gemeinsam zu spielen und sich zu bewegen“. Zum festen Ablauf des Open Sunday gehört dabei auch eine Entspannungspause.