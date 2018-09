Mönchengladbach: Opel-Fahrer flüchtet vor Polizei

Einsatz in Mönchengladbach

Der ausgebremste Opel in Mönchengladbach. Foto: Polizei/Polizei MG

Mönchengladbach Eine wilde Verfolgungsjagd hat sich ein 32 Jahre alter Autofahrer in Mönchengladbach mit der Polizei geliefert. Die Bilanz: Zwei demolierte Streifenwagen und ein weiteres beschädigtes Auto, ein Opel Corsa mit Totalschaden und ein verletzter Polizist.

Einer Streifenwagenbesatzung fiel in der Nacht zu Samstag gegen 4 Uhr auf dem Stapper Weg ein Opel Corsa auf, der in Schlangenlinien unterwegs war. Der Fahrer ignorierte rote Ampeln und gab Gas, nachdem die Beamten ihn per Signal zum Anhalten aufgefordert hatten.