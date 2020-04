RP-Ratgeber : Ärzte beantworten online Fragen zu Herzkrankheiten

Mönchengladbach Wie sich Patienten mit Herz- und Kreislauferkrankugen in Zeiten der Corona-Pandemie verhalten sollten, erläutern ein Kardiologe und ein Intensivmediziner bei einer maderierten Fragestunde via Internet.

Menschen, die an Herz-Kreislauferkrankungen leiden, sollten während der Corona-Pandemie besonders vorsichtig sein. Professor Jürgen vom Dahl, Chefarzt der Klinik für Kardiologie in den Kliniken Maria Hilf, rät solchen Patienten, die empfohlenen Allgemein- und Hygienemaßnahmen mit großer Sorgfalt einzuhalten.

Wie Betroffene sich schützen können und was ratsam ist, wenn die Beschränkungen des öfffentlichen Lebens wieder gelockert werden, gehört zu den Fragen, die vom Dahl und Hendrik Haake, Sektionsleiter für internistische Intensivmedizin an den Kliniken Maria Hilf, am Mittwoch, 22. April, erläutern – ab 18 Uhr im Internet bei einem „RP-Ratgeber Gesundheit“ in Zusammenarbeit mit den Kliniken Maria Hilf.