Geschichtsprojekt in Mönchengladbach Wo das JHQ ein Zuhause findet

Den heute 31-Jährigen verbindet viel mit dem aus dem Stadtbild radierten JHQ: Seine Eltern gaben sich in der St. Boniface Church das Ja-Wort, später wurde er dort getauft. Er besuchte den Kindergarten im JHQ und verbrachte die erste Grundschulzeit in der dortigen britischen Schule – mit Schuluniform selbstverständlich, wie sich der heutige Unternehmer erinnert. Die Liebe zu diesem besonderen deutsch-britischen Ort, der zu einem Kapitel deutsch-britischer Stadtgeschichte wurde, der Wunsch, die Erinnerungen daran lebendig zu halten und – wie Langen es formuliert – „das JHQ wieder auf die Landkarte zu holen“, treibt die beiden an.