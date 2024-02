Protestaktion in Mönchengladbach Gegen Gewalt an Frauen tanzend ein Zeichen setzen

Seit elf Jahren findet der Flashmob „One Billion Rising“, initiiert vom Verein Freeflow und der Gleichstellungsstelle der Stadt, immer am 14. Februar statt, um auf Gewalt an Frauen aufmerksam zu machen. Zum zweiten Mal wird ab 18 Uhr auf dem Sonnenhausplatz getanzt. Die Akteure schließen sich einer weltweiten Tanzaktion an, mit der protestiert wird. Jedes Jahr am Valentinstag, 2024 ist das Aschermittwoch, gehen in zahlreichen Ländern Menschen auf die Straße und senden tanzend und feiernd ein Symbol der Solidarität und Stärke.