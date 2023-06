Mobilität in Mönchengladbach Einsatzgebiet des On-Demand-Busses wird deutlich erweitert

Ein Bus ohne festen Fahrplan und mit digitalen Haltestellen: Dieses Konzept testet die NEW seit Anfang April im Rheindahlener Land. Fahrgäste können über eine App den On-Demand-Bus bestellen und mit ihm zum Beispiel vom Bahnhof in Rheindahlen bis in die Honschaften Bau, Merreter oder Baum fahren. Ab dem 1. Juni erweitert die NEW deutlich das Einzugsgebiet der elektrischen Kleinbusse. Wie die Stadttochter mitteilte, werden unter anderem Hardt und Rasseln, der Nordpark, Broich und Bereiche von Wickrath angefahren.