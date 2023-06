Vor den Special Olympics in Berlin Olympischer Wind weht beim Fackellauf durch Mönchengladbach

Mönchengladbach · Samstag starten in Berlin die Special Olympics für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Im Vorfeld sind die japanischen Sportlerinnen und Sportler zu Gast in Mönchengladbach und liefen am Dienstag mit der olympischen Fackel durch die Innenstadt.

13.06.2023, 18:00 Uhr

Von Sebastian Kalenberg und Erik Heimes

Kurz vor der Hindenburgstraße nimmt dann auch Philip Apostel die olympische Fackel in die Hand. „Das ist ein unglaubliches Gefühl, ich bin stolz, dass auch ich die Fackel halten darf“, sagt der 17-jährige Leichtathlet aus Mönchengladbach, der für Deutschland bei den Special Olympics in Berlin an den Start geht.