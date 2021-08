„Oldtimer Fly and Drive in“ in Mönchengladbach : Ein US-amerikanisches Weltkriegs-Flugzeug in Gladbach bestaunen

Eine Vultee BT13A, ein US-amerikanisches Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg, ist für das „Oldtimer Fly and Drive In“ angekündigt. Foto: Hervé de Brus

Mönchengladbach Am kommenden Wochenende findet wieder das „Oldtimer Fly and Drive In“ am Flughafen Mönchengladbach statt. Angemeldet ist unter anderem ein historisches Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg.

Dieses Wochenende kommen Oldtimer-Liebhaber wieder auf ihre Kosten. Am Sonntag, 29. August, findet von 11 bis 17 Uhr das „Oldtimer Fly and Drive In“ am Flughafen Mönchengladbach statt. Dann präsentieren die Besitzer alter Schätzchen ihre historischen Gefährte – egal, ob Flugzeuge, Feuerwehrautos, Pkw, Fahrräder, Roller, Motorräder, Trecker, Landmaschinen oder Transporter. Und wie immer gilt: Wer kommt, der kommt.

Angemeldet sind aber bereits siebe historische Flugzeuge. Darunter eine Vultee BT13A von 1943. Dieses US-amerikanische Schulflugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg wird erstmals in Mönchengladbach gezeigt und ist aktuell auf dem ehemaligen Nato-Flugplatz Chambley-Bussières (Frankreich) stationiert.

Rundflüge mit der Vultee BT13A sind zwar nicht möglich. Buchbar sind diese aber, je nach Wetterlage, mit anderen der historischen Flugzeuge. Außerdem kann die „Tante Ju“ (Ju52) wieder von innen besichtigt werden. Der „Verein der Freunde historische Luftfahrzeuge“ beantwortet mit einem Team die Fragen der Besucher zu dem einzigartigen Flugzeug von Hugo Junkers.

Beim Besuch zu beachten ist, dass die 3G-Regel gilt. Eintritt bekommt nur, wer geimpft, genesen oder getestet (Bürgertest, maximal 48 Stunden alt) ist. Darauf weisen die Veranstalter hin. Es werde stichprobenartige Kontrollen geben. Eine Maskenpflicht gilt im Innenbereich (außer am Sitzplatz) und beim Warten (etwa an den Gastroinseln). Der Eintritt beträgt einen Euro (für alle ab dem zwölften Lebensjahr).

(capf)