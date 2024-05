„Dönekes und dolle Dinger“ Roter Teppich für Oldtimer auf dem Rheydter Wochenmarkt

An drei Samstagen wird dabei der rote Teppich für die historischen Fahrzeuge ausgerollt. Der soll die Ausstellungsfläche attraktiv einrahmen. Zudem bietet ein alter Planwagen die Möglichkeit zum Sitzen, Staunen und Klönen an. Und dazu kommt natürlich das, was der Wochenmarkt ohnehin Woche für Woche bietet: viele gesunde Lebensmittel aus der Region, kulinarische Leckereien, nette Gespräche. Die werden an den Aktionstagen auch mit den Besitzern der historischen Fahrzeuge – Trecker, Pkw, Zweiräder und mehr – möglich sein.