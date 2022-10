Oldtimer-Rallye in Mönchengladbach : Edelkarossen und Raritäten auf Spritztour

Oldtimer sind nicht alltäglich, aber ein Datsun Sports wie dieser, ist eine echte Rarität. Wesentlich häufiger zu sehen ist da ein Mercedes-Benz SL, wie er hinter dem kleinen Japaner auf den Start wartet. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Bei der Grenzland Klassik präsentierten insgesamt 62 Teams ihre historischen Fahrzeuge. Sportlicher Erfolg stand bei der Rallye nicht im Vordergrund, sondern vielmehr die gut erhaltenen Oldtimer selbst.

Von Rudolf Barnholt

Samstagnacht regnete es noch stark, doch am Sonntagmorgen zeigte sich pünktlich zum Start der Grenzland Klassik die Sonne. Auf Geschwindigkeit kam es bei der Rallye, die vom Rheydter Club für Motorsport organisiert wurde, weniger an. Auch wenn einige Prüfungen Orientierungssinn, Besonnenheit und Entscheidungsfreude erforderten. Ansonsten hatte das Event eher Unterhaltungscharakter. Im Mittelpunkt dürfte für die meisten der 62 Teams das gesellige Beisammensein gestanden haben. Die Rallye startete um 10 Uhr am Abtshof nach einem ausgiebigen Frühstück. Dort endete die Fahrt auch wieder. Insgesamt wurden rund drei Dutzende Pokale verliehen.

Das Spektrum an historischen Fahrzeugen war breit: Der Renault 4 hatte ebenso seine Daseinsberechtigung wie der prächtige „Barockengel“ von BMW oder das ebenso elegante Mercedes-Benz 250 SE Cabrio. Alle Fahrzeuge genossen gleich viel Bewunderung. Benzingespräche waren bei so unterschiedlichen Autos und Teams eine Selbstverständlichkeit. Markus Sabel (36) aus Arnsberg hatte sich seinen 1962er Faltdachkäfer bereits als Student gekauft und mehr als zehn Jahre lang restauriert. Der schöne schwarze Wagen musste die Strecke vor dem Rennen nicht auf eigener Achse zurücklegen. Dasselbe galt für den weißen Renault 5 von Andreas Zuhnemer aus Arnsberg, auch er wurde mit einem Hänger nach Mönchengladbach gebracht. Ein Schmuckstück: Der orangefarbene Porsche 911 Targa von Ute Schrader aus Willich. Früher kam ihr Porsche nicht immer gut an, erzählt die frühere Lehrerin. Aber jetzt gab es keinen Neid, sondern nur Anerkennung und Bewunderung.

Der Volvo P 122 Amazon war gleich dreimal vertreten. Marcel Schmidt aus Düsseldorf ist einer der stolzen Besitzer. „Mein Wagen ist sehr zuverlässig“, sagte der 33-Jährige mit der Schiebermütze und dem Wackeldackel auf der Hutablage. Wolfgang Sachs aus Aachen hatte seinen Jaguar Mark 2 in der Garage stehen lassen und war mit seinem Alltagsauto zum Abtshof gekommen, um mit Gleichgesinnten zu fachsimpeln. Fotografen gingen vor verchromten Stoßstangen in die Knie, selbst der Renault 4 erweckte ihr Interesse. „Wegen Corona war nicht viel los in den letzten Jahren“, sagte Helmut Hocks aus Ohler. Nein, mitmachen wolle er nicht. Auch ihm ging es darum, mal wieder mit Oldtimerfreunden ins Gespräch zu kommen.

Dieser Porsche 944 im Rallye-Look machte sich am Abtshof bei der Grenzland Klassik auf die Reise. Dahinter wartet ein weiterer Klassiker der 80er Jahre, ein Audi Coupé. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Hubert Fröschen aus Stolberg kam in einem Honda CRX in Lamborghini-Orange vorgefahren, einem Wagen, dem man den Oldtimerstatus nicht ansieht. Sohn Hendrik (14) sollte sich als Beifahrer mit dem 35 Seiten starken Bordbuch auseinandersetzen. Ziel der Teilnehmer war es, so wenig Strafpunkte wie möglich zu bekommen. Winfried Peters vom Orga-Team des Rheydter Clubs für Motorsport erklärte, dass die zu absolvierende Strecke rund 180 Kilometer lang ist, dass nach Bordbuch gefahren werden müsse und dass es bis Viersen und Waldniel gehe, aber eben nicht auf dem kürzesten Weg.